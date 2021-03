Video-app TikTok bant alle kinderen jonger dan 13: "Wie is geblokkeerd, kan profiel onmogelijk terugkrijgen"

Coudenys geeft ouders twee tips. “Allereerst is het belangrijk om aan ouderlijk toezicht te doen. Zeker wanneer je kind jonger is dan dertien en de app gebruikt. Er bestaan instellingen die inhoud filteren. Op die manier krijgt jouw kind inhoud aangereikt die meer geschikt is. Bekijk als ouder die instellingen en pas ze effectief aan.”

Ook voor de verloren filmpjes bestaat een oplossing. “Je weet dat de kans bestaat dat het account van jouw kind verwijderd kan worden. Je kan de filmpjes die je in de app maakt, opslaan op je filmrol om drama te vermijden.”

Ook het bedrijf achter TikTok zet initiatieven op om de veiligheid van zijn gebruikers te optimaliseren. Hiervoor roept het hulp in van buitenaf. Zo denkt TikTok aan een veiligheidsadviesraad in Europa. Die moet erop toezien dat zich geen nieuwe problemen in de app voordoen. Hij zal ook advies geven over de regels op TikTok.