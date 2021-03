Stad Gent wil de Boekenbeurs binnenhalen: "Zo'n "monument" zou fantastisch zijn voor onze cultuurstad"

In Gent zijn de onderhandelingen intussen al begonnen. Met mogelijke partners die zouden kunnen instaan voor de organisatie. "De stad gaat zo'n private organisatie zelf niet runnen, dat is geen kerntaak van een stad," zegt Souguir," maar mochten we de droom kunnen waarmaken om de Boekenbeurs in Gent te krijgen, willen we uiteraard partners die gespecialiseerd zijn in het organiseren van dergelijke events ondersteunen. We moeten dan nog bekijken hoe dat moet gebeuren. We hebben al gepolst bij een aantal partners. Jaarbeurs Gent is bijvoorbeeld geïnteresseerd om in contact te treden en te kijken wat de mogelijkheden zijn."