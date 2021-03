Ook Kortrijk wil de Boekenbeurs ontvangen: "We hebben ervaring met grote beurzen"

Kortrijk Xpo is één van de kandidaten om de boekenbeurs te ontvangen. Die staat over te nemen door financiële problemen bij organisator Boek.be. Lander Mestdagh van Kortrijk Xpo: "De Boekenbeurs is een absoluut monument dat we graag binnenhalen. We hebben al ervaring met grote beurzen, zoals Velofollies. We hebben plaats genoeg in ons beurzencomplex. De boekenbeurs vindt plaats van 1 tot 11 november. Dat is een drukke periode in de beurzenwereld. Maar wij hebben dat timeslot vrij in onze agenda."