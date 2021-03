Leuven niet meteen kandidaat voor Vlaamse boekenbeurs: "Willen eigen kleinschalig format uitbouwen"

"Het wordt een kleinschalig evenement in de Leuvense binnenstad. We willen dat eigen format nu echt lanceren", stelt de schepen. "Waar we niet van dromen is een grootschalige boekenbeurs in de Brabanthal bijvoorbeeld", voegt ze nog toe. "We zijn er van overtuigd dat ons concept meer eigentijds is. Het biedt bezoekers de kans om te genieten van de stad, de boekenwinkels en de horeca. De kans dat de bekende Boekenbeurs van Antwerpen naar Leuven zou verhuizen is dan ook erg klein", besluit Vandevoort.