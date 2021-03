Maarkedal geeft feestcomités 1.500 euro om na corona dorpsfeesten te organiseren en verenigingsleven weer op gang te trekken

De gemeente gaat dus niet zelf één groot feest houden, maar laat dat over aan de verenigingen van Maarkedal. En daar is een goede reden voor, zegt burgemeester Joris Nachtergaele. “Enkel zo kunnen we ons verenigingsleven weer op gang trekken. Door corona hebben de activiteiten en het verenigingsleven een jaar lang stil gelegen. En de vrees bestaat dat daardoor minder mensen zich na corona zullen engageren in de verengingen. Voor sommige verenigingen kan het zelfs een probleem worden om te blijven voortbestaan. Daarom geven we de feestcomités 1.500 euro om dorpsfeesten te houden na de coronacrisis. Zo investeren we in ons verenigingsleven."

“Wanneer we die cheques zullen kunnen uitschrijven, is de vraag van 1 miljoen natuurlijk”, voegt de burgemeester eraan toe. “Ik kan daar helaas geen antwoord op geven. Ik hoop dat de coronacrisis snel gedaan is, want onze inwoners hebben het niet makkelijk. Dus ik hoop zo snel mogelijk. Zodra het weer mag, gaan we feesten in Maarkedal.”