Mag een BBQ in de tuin met vrienden? En waarom nog altijd maar 1 knuffelcontact? Het antwoord op jouw vragen  

Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) is het gebruik van sneltesten en zelftesten een belangrijk aspect om vanaf mei verder te kunnen versoepelen: “Dat wordt de manier om ervoor te zorgen dat we van buiten in april, naar binnen in mei kunnen gaan.” In Duitsland en Oostenrijk worden deze testen al gehanteerd, vult vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan. “Ook in ons land willen we deze vrij verkopen, zodat mensen kunnen nagaan of iemand wel of niet besmet is.”