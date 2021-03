Mechelaar die cocaïne verpakt in Kinder Surprise veroordeeld tot 2 jaar cel

In september vorig jaar werd de man tegengehouden door een politiepatrouille. Omdat hij drugs op zak had, volgde er een huiszoeking. Daarbij werden 8 gebruikershoeveelheden cocaïne gevonden, onder andere in de diepvriezer en in de koelkast. De politie vond ook verschillende lege verpakkingen Kinder Surprise. De man bleek er drugs in te verstoppen.

Volgens de man zou hij de drugs alleen maar verpakken, in opdracht van iemand anders. Meer dan een voornaam kon hij de politie alleen niet vertellen. De rechter veroordeelde hem voor drugshandel. Naast zijn celstraf moet de man ook een boete van 8.000 euro betalen.