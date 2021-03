"Niet evident om werknemers te verplichten om zich te vaccineren", zegt professor arbeidsrecht UHasselt

De enige mogelijkheid is dat de wetten worden aangepast. "De wetgever zal het vaccin moeten verplichten voor heel de bevolking, of voor specifieke beroepsgroepen." Er zijn trouwens in ons land al voorbeelden van verplichte vaccins. "Het poliovaccin is bijvoorbeeld voor iedereen verplicht. In bepaalde gebieden van de gezondheidszorg is het hepatitis B-vaccin verplicht en in de land- en tuinbouw is het vaccin voor tetanus verplicht."