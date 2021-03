Open brief van mensen met beperking over renovatie van het Gentse Gravensteen: “Ook wij willen onze stem laten horen”

“Met enige verbazing vernemen we in de media dat Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) op 12 maart zal samenzitten met alle betrokken partijen bij de bouwplannen rond het Gravensteen in Gent. Wij, mensen met een beperking, zijn echter niet op dit overleg uitgenodigd. Nochtans werd de voorbije weken in het kader van deze bouwplannen vaak over ons gesproken en jammer genoeg ook over ons heen gepraat. Zelfs beledigingen bleven niet uit”, opent de brief met behoorlijk wat verontwaardiging.

Krista Bracke, woordvoerster van de groep, was teleurgesteld toen ze zag dat ze over het hoofd werden gezien: “We dachten: "Nu moeten we toch wel even onze stem laten horen." En vandaar dus een open brief om te pleiten voor toegankelijkheid. Dat geldt trouwens niet alleen voor als men een project in een stad wil aanpakken. Wij willen ook in het algemeen toegankelijkheid in het maatschappelijk debat.”