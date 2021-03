Gentenaars met een beperking: "Praat mét ons en niet óver ons bij de renovatie van het Gravensteen"

Toegegeven, er moet nog wat geschaafd worden als we Gent bovenaan de ranking van toegankelijke steden wensen te krijgen, maar de aanstelling van een toegankelijkheidsambtenaar door de stad, in 2010, was allicht een kantelpunt. En dit bouwproject van het Gravensteen biedt een unieke kans om een historisch gebouw met internationale allure een duurzame toekomst te bieden, namelijk één waarin we iedereen, ongeacht welke fysieke mogelijkheden of belemmeringen, op een warme en gastvrije manier kunnen ontvangen. Een gebouw waarin we iedereen gewoon mens kunnen laten zijn. Laten we deze boot niet missen, en dus allemaal samen rond de tafel zitten om dit belangrijke project te bespreken. Praten met elkaar, in plaats van over elkaar. Niets over ons, zonder ons, zoals de Vlaamse adviesraad handicap stelt. Inclusie dus, ook in het maatschappelijk debat.