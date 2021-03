Ziekenhuizen moeten voorlopig niet meer bedden vrijmaken voor coronapatiënten: aantal opnames minder hoog dan gevreesd

De helft van het aantal bedden op instensieve zorg reserveren is dus nog niet erg dringend zegt Marcel Van der Auwera, diensthoofd bij de FOD Volksgezondheid. "Eind vorige week werd 17 tot 18% van de bedden op diensten intensieve verzorging ingenomen door covidpatiënten. Een week later is dat 21%. De sterke stijging die we kennen uit de eeste en tweede golf, blijft dus uit. We hebben dat grotere aantal bedden dus nog niet meteen nodig en kunnen nog wel een week wachten om op te schalen." Maar het plan afblazen wil Van der auwera nog niet doen. De ziekenhuizen moeten zich dus klaarhouden om tegen 15 maart - een week later - op te schalen. "We geven de ziekenhuizen iets meer ruimte nu, maar indien nodig kunnen ze toch snel schakelen."