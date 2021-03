BEKIJK - Vranckx in muziekschool Mosul, waar christenen en moslims samen muziek spelen: "Bezoek paus zal vrede brengen" 

Morgen, op de derde dag van zijn bezoek aan Irak, zal paus Franciscus naar het noorden van het land reizen. Daar zal hij onder andere een bezoek brengen aan Mosul, het voormalige bolwerk van terreurgroep IS. De oorlog liet de stad in puin achter en zelfs nu nog hebben delen van de stad geen elektriciteit. Ook in de lokale muziekschool moeten de studenten improviseren. Rudi Vranckx ontmoet er Andri Faraj Nisan. Hij is christen en speelt Beethoven door de noten zelf te zingen. Volgens hem zorgt muziek voor verbondenheid: "Christenen houden net zoals alle Irakezen veel van muziek."