Politie neemt bende op die verdacht wordt van uitbuiting in pluimveesector: “Werknemers werden onderbetaald”

De politie is onder meer binnengevallen in een kippenslachterij in Dendermonde: “Daar hebben we 11 personeelsleden verhoord en 3 personen opgepakt. Het is zo dat er recent al een onderzoek liep naar het bedrijf, omdat er geruchten waren over sociale fraude.”

De verdachten zouden deel uitmaken van een grotere organisatie die mensen aan het werk zet zonder ze voldoende te betalen. De werknemers van het bedrijf waren vooral afkomstig uit Oost-Europa. “De meesten waren afkomstig van Bulgarije of Roemenië. Zij werden onder druk gezet om mee te werken aan het opgezette systeem”, aldus de politie.