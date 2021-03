Politiezone Limburg Regio Hoofstad zet drones in om verkeer in de gaten te houden of te assisteren  bij interventies  

Eind vorig jaar was er nog discussie over het gebruik van drones bij politiezone Carma (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal). De vraag was toen of er geen sprake was van inbreuk op de privacy van de inwoners. Die privacy blijft voor de overheid belangrijk, verduidelijkt minister Verlinden. "We moeten een evenwicht bewaren met de privacy. Dat evenwicht wordt hier elke dag bewezen in Limburg, maar het staat vast dat we dat ook in de toekomst moeten blijven doen."

Ook woordvoerster van LRH Dorien Baens bevestigt dat de drones alleen gebruikt worden als dat wettelijk kan. "We hebben aan alle gemeenteraden de toestemming moeten vragen om drones in te zetten op hun grondgebied, en ze hebben dat allemaal goedgekeurd."