R4 in Sint-Kruis-Winkel deels versperd na ongeval met 2 vrachtwagens

De John Kennedylaan (R4) is in Sint-Kruis-Winkel in de richting van Gent deels versperd na een zwaar ongeval met vrachtwagens. Twee vrachtwagens reden rond 7.30u achteraan op elkaar in aan het kruispunt met de Smishoekstraat. Een bestuurder zat gekneld en is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, de chauffeur van de andere vrachtwagen bleef ongedeerd. Door het ongeval verliest het verkeer, dat slechts enkel over de linkerrijstrook kan passeren, meer dan een half uur. Voorlopig wachten de hulpdiensten en de takeldienst af om de rijbaan vrij te maken totdat er groen licht volgt vanuit het ziekenhuis.