Cultuursector vindt maatregelen Overlegcomité niet werkbaar, Horeca Vlaanderen is blij dat er duidelijkheid is

"Het is moeilijk om er tevreden mee te zijn", reageert Frederik Sioen van de Crisiscel Cultuur. "We hebben een werkbaar kader nodig. Met 50 man in april gaan we het niet redden. We hebben veel faillissementen in onze sector, mensen belanden in de armoede."

Ze hadden gehoopt op een werkbaar kader vanaf 15 april voor de hele sector. "We hebben zo hard gewerkt aan onze protocollen", zegt Sioen. "Ons huiswerk is al lang af. We hebben begrip voor de coronacijfers, maar de cijfers in onze sector zijn dramatisch."