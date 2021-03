Rudy, Nancy en Hilde besparen samen meer dan 1.000 euro op hun energiefactuur met de hulp van "De inspecteur"

"De inspecteur" doet samen met de VREG de V-test voor Nancy en ze kan tot 250 euro per jaar besparen. Voor aardgas kan ze 146 euro per jaar besparen. Voor elektriciteit is de berekening iets complexer. Want omdat ze zonnepanelen en een digitale meter heeft, moet ze naast een afnamecontract ook een terugleveringscontract afsluiten om zo nog iets te verdienen aan de elektriciteit die ze op het net zet. Toch kan Nancy nog 105 euro per jaar besparen op haar groene stroom. Nancy reageert verheugd: “Dat is zeker de moeite om over te stappen. Al wat je kan besparen is meegenomen!”