Speelplaats van basisschool Sint-Lievens-Houtem wordt skatepark "Ook buiten de schooluren open"

Twee jaar geleden zaten de directrice, leerkrachten en leerlingen samen om eens te brainstormen over de grote speelruimte die de school heeft. "Toen we het bekeken, kwamen we tot het besluit dat we vooral een groot groen grasveld hebben waar bijna enkel gevoetbald kan worden," legt directrice Griet De Smedt van basisschool Hofkouter uit, "en dat wilden we veranderen. UIteindelijk kwamen we bij het idee van een actieve speelplaats met een creatieve zone, rustige plekjes en wisselende ondergronden. We wilden ook een stukje waar de kinderen zich kunnen uitleven met rollend materiaal zoals steps en skateboarden"