BEKIJK: Nederland trekt met lied in taal van Suriname naar het Songfestival 

De halve finales van het Eurovisiesongfestival zijn op 18 en 20 mei in Rotterdam. De finale is op zaterdag 22 mei. De organisatoren hopen dat op zijn minst de artiesten en hun entourage zullen kunnen afzakken naar Rotterdam voor een live optreden. Of er ook publiek zal worden toegelaten bij de show is nog hoogst onzeker.

Omdat Nederland het organiserende land is, staat Macrooy automatisch in de finale. België moet wel nog eerst de halve finales overleven. Ook ons land stuurt opnieuw de kandidaat van vorig jaar, Hooverphonic, maar met zangeres Geike in plaats van Luka. Gisteren stelde de groep zijn nieuwe nummer voor, "The wrong place".

Nederland won het Eurovisiesongfestival in 2019 met "Arcade" van Duncan Laurence. Bekijk hier die performance: