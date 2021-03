Standbeeld van Beethoven in Mechelen krijgt nieuwe roos na vandalisme

In Mechelen is het bronzen standbeeld van Beethoven op de Haverwerf beschadigd door vandalen. De stengel van de roos die Beethoven achter zijn rug houdt, is gestolen. De politie is een onderzoek gestart naar de dader en het kunstwerk wordt binnenkort hersteld. “Als de dader gevonden wordt, zal hij de rekening mogen betalen. Dat zal niet weinig zijn, want brons is een duur materiaal”, vertelt Mechels schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen Mechelen).