Boswachter uit Knokke-Heist: "Steeds meer "wildkakkers" in het bos, want mensen vinden geen toilet meer"

Koen Maréchal is boswachter aan de Oostkust, onder andere in de Zwinbosjes in Knokke-Heist. Ook hij merkt dat er steeds meer wildplassers- en kakkers zijn. "Er ligt veel meer toiletpapier en ander menselijk afval in het bos dan voor de coronacrisis", zegt hij. "Heel wat openbare toiletten zijn op dit moment afgesloten. Ik vraag me echt af of dit wel een goede zaak is, want in mijn ogen is de remedie veel erger dan de ziekte. Mensen moeten nu eenmaal hun behoefte doen. Dat is de natuur. Maar je grote behoefte doen in de bosjes is allesbehalve aangenaam voor het zicht."