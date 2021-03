Tel jij mee? Volkssterrenwacht zoekt "sterrentellers" om lichtvervuiling in kaart te brengen

Al eens vlinders en vogels geteld in de tuin? De luchtkwaliteit in je straat of de droogte in je tuin gemeten? Het zijn projecten waar heel wat Vlamingen graag aan meedoen. Burgerwetenschap, of citizen science, is populair tegenwoordig. En daar wil ook volkssterrenwacht Armand Pien uit Gent van profiteren.

Tussen 5 en 14 maart organiseren ze het "Saving private Orion"-project. De volkssterrenwacht wil zoveel mogelijk mensen oproepen om in die periode sterren te tellen.

"Natuurlijk vragen we niet om écht alle sterren aan de hemel te gaan tellen", stelt onderzoekster Maaike Dubois gerust. "We willen weten hoeveel sterren je kan zien in het sterrenbeeld Orion. Want hoe meer sterren je kan zien, hoe beter het gesteld is met de lichtvervuiling."

(lees verder onder de foto)