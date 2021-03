Tentoonstelling over de pest in Sint-Truiden: “Ook toen kenden ze quarantaine en bleven ze in hun kot”

Zolang er mensen zijn, zijn er ook dodelijke en besmettelijke ziektes geweest. 450 jaar geleden hadden de inwoners van Sint-Truiden te kampen met de pest. Paters die de zieken verzorgden, gingen in vrijwillige quarantaine in een pesthuisje dat in de tuin van het klooster gebouwd werd in 1669. “Daar tegen de oude omwalling heeft dat pesthuisje toen gestaan,” vertelt Peter Preuveneers van het museum De Mindere. “Het was een eigen keuze om pestlijders te helpen, maar dan moesten ze wel in quarantaine. Het was een vreselijke ziekte, want er zijn hier ook 7 paters aan gestorven.”

