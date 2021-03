Toiletplan van Brussel zet in op toegankelijke openbare wc's

In Brussel zijn er momenteel 29 openbare urinoirs en 14 toiletten. Volgens schepen van Openbare Netheid Zoubida Jellab (Ecolo) is dat niet genoeg, zeker niet tijdens de coronacrisis. Met het toiletplan komen er op termijn acht vaste wc's bij, verspreid over heel Brussel. Daarnaast kan je binnenkort vijf tijdelijke toiletten en tien 'Uritrottoirs' zien . Dat zijn mobiele urinoirs die de stad inzet op plekken waar veel wordt wildgeplast. Waar Uritrottoirs niet kunnen helpen, krijgen de muren een waterafstotende laag en gaat de stad vaker schoonmaken om geuroverlast te voorkomen.