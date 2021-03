Topman Limburgs ziekenfonds De Voorzorg blijft voorlopig in de cel

Onder andere Tony Coonen blijft daardoor zeker nog twee weken in de gevangenis. “We hebben de raadkamer gevraagd om mijn cliënt vrij te laten. Hij werkt mee en zal dat in de toekomst ook blijven doen”, vertelt de advocaat van Coonen, Jeroen Vandenberck. “Het is het recht van het openbaar ministerie om beroep aan te tekenen. We zullen aan de kamer van inbeschuldigingstelling opnieuw gaan vragen om hem vrij te laten. Hij zal zeker verder blijven verder meewerken aan het onderzoek. Hij is zeer strijdvaardig om zijn gelijk aan te tonen.” Ook de boekhouder en de vastgoedmakelaar blijven voorlopig in de cel.