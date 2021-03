Tractor moet auto's uit slijk redden: "Volg je gps niet blind naar natuurgebied De Liereman"

In Oud-Turnhout rijden heel wat mensen zich met de auto vast op een zandweggetje tussen het Huibestraatje en de Schuurhovendijk. "Volgens hun gps rijden ze rechtsreeks naar natuurgebied De Liereman maar dat klopt niet. Het paadje is enkel voor voetgangers toegankelijk", jammert Jos Van Troy in "Start Je Dag". Als buurtbewoner heeft hij al verschillende mensen moeten helpen. "Twee keer kwamen ze uit Antwerpen en één keer helemaal uit Gent. Het probleem is dat het zandweggetje plots stopt aan een bareel. Het is er vaak modderig, mensen rijden zich helemaal vast en je kan er nergens keren."