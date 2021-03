Universiteiten van Maastricht en Hasselt onderzoeken of inbrengen van stamcellen herstel van spieren kan versnellen

De technologie van de stamcellen zit bij de Universiteit Maastricht, die het onderzoek leidt. Aan de Uhasselt leidt Professor inspanningsfysiologie Bert Op 't Eijnde het onderzoek. "De technologie van de collega's in Maastricht bestaat er in dat van lichaamseigen cellen stamcellen worden gemaakt. En die worden dan via een infuus ingebracht in de bloedcirculatie. En die stamcellen reizen dan naar spieren die beschadigd zijn. "

Maar daarvoor zijn er dus beschadigde spieren nodig. En dat is het werk van het team aan de UHasselt. Professer Op 't Eijnde: "Dat onderzoek gaan we doen bij proefdieren, maar ook bij jonge gezonde mensen. We gaan die een aantal spierkrachtoefeningen opleggen die ervoor zorgen dat er kleine spierschade ontstaat. " Die stamcellen infiltreren dan in die beschadigde spieren en doen daar hun herstelwerk.

Het hele project krijgt 3 miljoen euro Europees geld. De provincie Limburg trekt 80.000 euro uit voor dit onderzoek.