Juristen reageren op oproep van Voka om elke werknemer verplicht te vaccineren: "met huidige wetgeving  onmogelijk"  

Maarten Verhaghe, advocaat gespecialiseerd in gegevensbescherming, denkt dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de wet op de gegevensbescherming (van 9 september 2018) dergelijke verwerking van gegevens door de werknemer in dat geval niet toelaat. “De gegevens over de vaccinatiestatus van een werknemer behoren tot zijn medisch dossier. Dat dossier is persoonlijk en de werkgever heeft er geen inzage in, tenzij de werknemer het uitdrukkelijk toelaat. De werknemer hoeft dus niet te vertellen of hij al dan niet tegen corona gevaccineerd is. De werkgever kan hem strikt genomen ook niet weigeren als hij dat voor zich wenst te houden.”