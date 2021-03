Van slechte wifi tot slecht rapport: hoe manke internetverbinding thuis kansarme jongeren in problemen kan brengen

“Ik herinner mij in het bijzonder één jongere die pas vader geworden was, een job had die hij niet graag deed en een opleiding volgde in het avondonderwijs. Plots brak de coronacrisis uit en gingen alle lessen online door, maar hij had helemaal geen laptop of internet. Op zo’n moment springen wij bij en hielpen we hem. Nu heeft hij een laptop én een nieuwe job. Ik heb het gevoel dat wij hen echt kunnen helpen, maar vooral de jongeren die we niet kunnen bereiken, baren me zorgen. Zij vallen pas echt door de mazen van het net."