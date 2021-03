Waarom je buiten minder risico loopt om besmet te raken (en 7 tips om het ook dan veilig te houden)

Hoewel het risico veel kleiner is dan binnen, kan je ook buiten besmet raken door in contact te komen met mensen. "Wanneer we dicht bij elkaar staan of zitten tijdens een gesprek, dan is het ook buiten perfect mogelijk om elkaar te besmette", zegt Van Gucht.

"We zien vaak dat de mondmaskers verdwijnen wanneer er samen wordt gegeten, gedronken en gekeuveld. Maar het is net dan dat we de meeste druppels uitstoten. Dat zijn dus de momenten waarop je zeker voldoende afstand moet houden."

Steven Van Gucht heeft volgende tips om het buiten veilig houden: