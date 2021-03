Van meer contacten in openlucht vanaf maandag tot heropening van de horeca op 1 mei: dit heeft het Overlegcomité beslist

Vanaf maandag mogen we weer met 10 personen buiten samenkomen, in april mogen er buitenactiviteiten georganiseerd worden met maximaal 50 personen en op 1 mei mag de horeca waarschijnlijk weer open. Het Overlegcomité heeft beslist dat de coronamaatregelen in ons land de komende maanden in drie fases versoepeld zullen worden. Een overzicht van de versoepelingen.