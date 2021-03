Voormalig volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde overleden

In Gent is Francis Van den Eynde (74) overleden. Hij zat 20 jaar in het parlement voor Vlaams Blok en Vlaams Belang, maar brak finaal met de partij.

Van den Eynde was van origine een Brusselaar die de stap naar de Vlaamse beweging zette uit onvrede met de behandeling van het Nederlands in de hoofdstad. Hij was betrokken bij de oprichting van Voorpost, was lid van de Volksunie, maar verliet de partij zoals velen na het Egmontpact in 1977.

In 1979 stapte hij over naar het Vlaams Blok en na Zwarte Zondag belandde hij met de eerste generatie Blokkers in 1991 in de Kamer, vanuit de kieskring Gent. In 1999 werd hij ondervoorzitter van de Kamer, maar die functie moest hij twee jaar later neerleggen vanwege zijn aanwezigheid op dezelfde oostfrontersbijeenkomst van het Sint-Maartensfonds die Johan Sauwens (toen Volksunie, vandaag CD&V) zijn ministerschap kostte.

Toen het Vlaams Belang meer en meer verscheurd raakte door interne stammentwisten - onder andere rond rijzende ster Marie-Rose Morel - koos Van den Eynde de kant van Morel en oud-voorzitter Frank Vanhecke. In de Gentse gemeenteraadsfractie richtte hij mee de dissidente Belfortgroep op, die openlijk kritiek leverde op de nationale partijlijn. Volgens Van den Eynde hield toenmalig voorzitter Bruno Valkeniers veel te lang vast aan de extreme lijn van Antwerps boegbeeld Filip Dewinter.

In 2011 werd Van den Eynde daarom uit de partij gezet. Een jaar later riep hij op om voor de N-VA te stemmen, maar politiek actief werd hij niet meer.