Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

Het Overlegcomité kondigde vandaag een rist versoepelingen en perspectieven voor de komende maanden aan. Zo mogen we vanaf 8 maart weer met 10 mensen buiten afspreken en heropenen vanaf 1 april de pretparken hun deuren. Erediensten en culturele evenementen in openlucht zijn mogelijk tot 50 personen, buiten sporten mag vanaf dan met 10. De horeca moet voorlopig wachten tot 1 mei. Heb jij vragen over deze beslissingen? Stuur ze ons via onderstaand formulier en wij gaan op zoek naar een antwoord.