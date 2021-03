Vrijwilligers planten 4.000 bloemen voor grote “Vlaamse Troostplek”: “Het moet een plek worden voor iedereen”

Op een heuveltje in de bloemenzee zal zondag ook een sculptuur van kunstenaar Luk Wets verrijzen. “Het wordt een bijzondere sculptuur die langzamerhand haar vorm zal laten ontdekken, en die vorm is een omhelzing. Het heet ook niet voor niets “Ik omhels je”. Omhelzen is iets wat we nu niet mogen doen, op een moment dat mensen heel veel troost nodig hebben”, vertelt Audoor.

De woordvoerster van Ferm hoopt dat de locatie mensen van overal in Vlaanderen zal aantrekken: “Het is een troostplek voor iedereen. De plaats is goed gelegen, en ook goed bereikbaar.”