Waarom wantrouwen velen het Russische coronavaccin Spoetnik V? Is het terecht? "Naam uit ruimtewedloop, dat kon beter" 

Professor klinische biologie Elizaveta Padalko van het UZ Gent - zelf van Russische afkomst - begrijpt waar dat wantrouwen vandaan komt. Dat legt ze uit in "De ochtend" op Radio 1. "Het middel is zeer snel geregistreerd in Rusland, en was dus ook snel beschikbaar. Amper een half jaar na de start van de pandemie, werd het vaccin al geregistreerd."