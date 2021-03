Werkgeversorganisatie Voka waarschuwt: werkgever kan een werknemer die niet gevaccineerd is weigeren

Voka benadrukt dat iedereen zelf moet kunnen beslissen of hij of zij zich laat vaccineren. "Maar mensen moeten er wel rekening mee houden dat een vaccin weigeren, gevolgen kan hebben op de werkvloer of in de zoektocht naar werk", zegt Johann Leten van Voka Limburg. "Een werkgever heeft het recht iemand te weigeren die niet gevaccineerd is, als die werkgever vindt dat de gezondheid en de veiligheid van andere werknemers daardoor in gevaar komt."

"Ook in andere situaties heeft het al gevolgen als je je niet laat vaccineren", zegt Johann Leten. "In Australië mag je bijvoorbeeld een vliegtuig niet op als je geen vaccinatiekaart hebt. En ook Europa is al bezig met zo'n vaccinatiekaart. Dus je niet laten vaccineren, kan consequenties hebben."

Voka lanceerde vorige week nog een campagne, om werknemers ervan te overtuigen om zich wel te laten vaccineren. "Want het vaccin kan er onder meer voor zorgen dat de economie op termijn weer op volle toeren kan draaien", besluit Leten.