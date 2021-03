Na megahit "Kunnik nemi na joen komn": Katrien Verfaillie brengt album uit met liedjes voor mensen uit de zorg

Heel wat mensen hebben de extra vrije tijd die ze door de coronacrisis kregen optimaal benut. Ook de West-Vlaamse Katrien Verfaillie vond zichzelf op een creatieve manier heruit. In een vorig leven was ze onderwijzeres, maar nu niet meer. "Ik heb tot nu toe de hele coronaperiode liedjes geschreven", zegt ze. "Mijn eerste nummer "Kunnik nemi na joen komn" was onverwacht een groot succes. Ik heb duizenden reacties gekregen op dat nummer. Het is dankzij dat liedje en die reacties dat ik mijn passie voor het zingen heb ontdekt."