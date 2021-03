Zware brand in appartementsgebouw in Riemst: 11 mensen geëvacueerd

In een appartementsgebouw in Riemst, tegenover het gemeentehuis, heeft donderdagnacht een zware brand gewoed. Er zijn geen gewonden, er werden wel elf mensen geëvacueerd. "Dat waren gastarbeiders die hier in België zijn komen werken. Ze zijn van Portugal afkomstig", zegt burgemeester Mark Vos. "Vijf mensen zijn verhuisd naar een andere locatie en nog eens zes mensen hebben we in een hotel ondergebracht." De gemeente bekijkt vandaag hoe het verder moet met de huisvestiging van de arbeiders.

De schade in het appartement is groot. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht.