De positiviteitsratio stijgt verder door: hoe komt dit? En moeten we ons ongerust maken?

Maar het ligt ingewikkelder dan dat. Het heeft ook te maken met de manier waarop getest wordt. Vinden er bijvoorbeeld brede screenings plaats op bedrijven of scholen? In dat geval zou de positiviteitsratio wel eens kunnen dalen, omdat je dan veel mensen gaat meetesten die eigenlijk geen symptomen of geen hoogrisicocontact gehad hebben en je dus in verhouding minder positieve gevallen zal vinden.

Omgekeerd, in een periode met minder van die brede screenings, zullen zich vooral mensen aanbieden die zelf symptomen hebben of een risicocontact hadden, en zal er in totaal minder getest worden. Dat kan de positiviteitsratio - die vergeleken met een week eerder nu dus met een vijfde is gestegen - mee opkrikken. En dat is wellicht net wat er gebeurd is tijdens de voorbije twee weken, met twee weken geleden al een afkoelingsperiode in de scholen - met digitale lessen in het middelbaar in Vlaanderen - en daarna een week krokusvakantie.