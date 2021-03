5 topvrouwen over zin Internationale Vrouwendag: "Nog altijd meer CEO's die John heten dan vrouwen die CEO zijn"

Is die aandacht voor vrouwenrechten vandaag nog nodig, anno 2021, hier bij ons in Europa? "Volmondig ja", klinkt het bij onze 5 topvrouwen. "Zolang mannen en vrouwen niet evenredig vertegenwoordigd zijn in alle rangen en standen van onze samenleving, is Internationale Vrouwendag hard nodig", zegt Françoise Chombar, CEO (maar binnenkort voorzitter van de raad van bestuur) van chipfabrikant Melexis. "Het is een beetje droefgeestig als je kijkt naar de S&P 1500-index (red.: een brede verzameling van Amerikaanse bedrijven): dan zijn er meer CEO's die John heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn."

"De loonkloof bedraagt in België nog ongeveer 24 procent", zegt Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius. "Vrouwen kiezen vaak voor studies die tot minder betalende jobs leiden en ze werken vaker deeltijds, dat is een deel van de verklaring". En ook binnen justitie is er nog werk aan de winkel, vindt advocate Crépine Uwashema. Ze vraagt aandacht voor de discriminatie en het onrecht waarmee haar vrouwelijke cliënten geconfronteerd worden. "Strafklachten slepen soms eindeloos lang aan -er gaat dikwijls een hele mallemolen mee gepaard-, terwijl het vaak al veel moed heeft gevergd om klacht neer te leggen. In de strafprocedure wordt het slachtoffer bovendien soms vergeten, omdat er meer aandacht geschonken wordt aan de verdachte of beklaagde", aldus Uwashema. De advocate hoopt dat daar oplossingen voor gevonden kunnen worden.

