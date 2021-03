BEKIJK - Belgische onderneming start met menstruatieslip, de slip die de afvalberg maandverband moet verminderen

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een ideaal moment voor starter Kathleen Peers om de menstruatieslip te lanceren, een alternatief voor maandverband en tampons. De slips zijn duurzaam geproduceerd en duurzaam in gebruik. Na drie jaar worden ze verwerkt in bloempotten. "De markt" zocht de onderneemster op. Bekijk hier de reportage.