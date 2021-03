BEKIJK - Doping, coming-out, blinde euforie: deze celebrities gingen Harry en Meghan voor bij "biechtmoeder" Oprah

"An offer you can't refuse": dat moet Oprah gedacht hebben wanneer ze in 1993 door popster Michael Jackson wordt uitgenodigd op zijn ranch Neverland. Ze doen live een uitgebreid gesprek. Daarin gaat het onder meer over Jacksons jeugd als kindsterretje bij The Jackson 5, en zijn agressieve vader.

Jackson en Winfrey trekken ook op verkenning in Neverland, met een golfkarretje. Winfrey vraagt hem of zijn engagement voor kinderen, die hij vaak uitnodigt, erop wijst dat hij een groot stuk van zijn jeugd heeft gemist, en of dit geen diepe sporen heeft nagelaten. Vragen die Jackson met de glimlach van tafel veegt, al geeft de popster toe dat hij bijzonder graag in het gezelschap van kinderen vertoeft. Niet veel later komen de eerste beschuldigingen van kindermisbruik. Zender HBO brengt in 2019 twee getuigenissen daarover in de veelbesproken docu "Leaving Neverland".