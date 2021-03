Twitter-oprichter Jack Dorsey veilt eerste tweet ooit, biedingen lopen al op tot 2,5 miljoen dollar

Die eerste tweet wordt nu te koop aangeboden via een uniek digitaal certificaat (een niet vervangbare token of NFT), dat de echtheid garandeert en bepaalt wie eigenaar is van iets op het internet. NFT maakt gebruik van blockchain-technologie, die ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld de handel in bitcoins.

De stichter van het socialemediaplatform zet zijn tweet te koop via de veilingsite Valuables. De oprichters van Valuables menen dat een online boodschap dezelfde waarde heeft als een handtekening of andere memorabilia. "Het kopen van een digitale boodschap kan een financiële investering zijn. Het kan sentimentele waarde bevatten (...) De NFT is de handtekening van de persoon die de online content heeft gecreëerd, waardoor het uniek en waardevol wordt", luidt het.