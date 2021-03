Historisch: paus Franciscus bezoekt in Irak boegbeeld Sistani van de sjiitische moslims

Volgens Sistani kunnen religieuze leiders wereldwijd een rol spelen om een eind te maken aan tragedies en oorlog. Paus Franciscus heeft volgens het Vaticaan de grootayatollah bedankt, omdat hij de verdediging opneemt van de zwakste en meest vervolgde groep in de gewelddadige tijden die Irak doormaakt. Een verwijzing naar ondermeer de honderdduizenden christenen in Irak, die worden vervolgd en waarvan velen zijn gevlucht voor het geweld. De ontmoeting is zonder meer historisch. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een paus een zo hoge sjiitische leider ontmoet. (lees voort onder de foto)