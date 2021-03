Haalt Anthony Nti een Oscarnominatie binnen voor zijn kortfilm "Da Yie"? Maak kennis met onze enige Belgische Oscarhoop

Anthony Nti (28) is geboren in Ghana en op zijn 10e naar België verhuisd met zijn vader. Bescheiden van gestalte, maar niet in zijn ambities, en zeker niet zuinig op zijn gulle lach en vele handgebaren wanneer hij enthousiast vertelt over "Da Yie". Antwerpen is zijn thuisbasis, na een opleiding aan de filmschool RITCS in Brussel. Zijn eerste opvallende wapenfeit is bachelorfilm "Boi" uit 2016, meteen goed voor de prijs voor "beste debuut" op het Kortfilmfestival in Leuven.

Met zijn afstudeerproject "Da Yie", wat "slaapzacht" betekent, gooit hij nu hoge ogen. De kortfilm is al opgepikt door ruim 140 filmfestivals. Het verhaal gaat over een man die twee kinderen probeert te ronselen voor een bende. Het scenario is deels autobiografisch, want gebaseerd op Nti's eigen jeugd in Ghana: het gaat over kinderen die hun onschuld verliezen in het contact met volwassenen, wanneer ze moeten omgaan met groepsdruk.

"Ik herinner me nog goed dat ik in Ghana was gaan voetballen met vrienden, terwijl ik eigenlijk allerlei klusjes moest doen", vertelt Nti. "Toen ik weer thuiskwam, zwaaide er wat. Dat is het vertrekpunt geweest voor "Da Yie". Ik hing als kind vaak rond met oudere gasten, in situaties die niet altijd zo kindvriendelijk waren, besef ik nu."