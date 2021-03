Robotjeep Perseverance rijdt eerste meters op Mars

Het eerste ritje van donderdagnamiddag volgde na de landing van Perseverance twee weken geleden. NASA wilde testen of de zeswieler naar behoren functioneert.

Na vier meter gereden te hebben, roteerde Perseverance naar links, om vervolgens zowat 2,5 meter achteruit te rijden. Daarbij nam Perseverance een foto waarop de bandafdruk op de korst van Mars te zien is. Alles samen legde de marsjeep, die zowat even groot is als een SUV, 6,5 meter af in 33 minuten. Het tuig kan tot 200 meter per marsdag afleggen.

"Onze eerste rit verliep ongelooflijk goed (...) Je kan de bandensporen zien die we op Mars achterlieten. Ik denk niet dat ik ooit al zo gelukkige geweest ben om bandensporen te zien, en ik heb er al veel gezien", zegt ingenieur Anais Zarifian van het Jet Propulsion Laboratory via de Twitter-account van Nasa. Het 'JPL' van NASA bouwde Perseverance.