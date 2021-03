Beroering over lichte straffen in verkrachtingszaak, strafpleiter: "Verkrachting is moord op wie je was"

"Ik begrijp de verontwaardiging zeker", vertelt van Eeckhaut. "De straffen voor verkrachting in ons land zijn hoe dan ook te laag, en dit niet enkel in concreto, in wat een rechter oplegt, maar ook in abstracto, in wat de wetgever voorziet als strafmaat. Voor een verkrachting van een meerderjarige zonder verzwarende omstandigheden is vijf gevangenisstraf het maximum. Dat is hetzelfde als voor een eenvoudige diefstal. Dat doet op zich al de wenkbrauwen fronsen."

Toch wil Van Eeckhaut één en ander in de juiste context plaatsen: "Je moet altijd opletten met volkswoede (...) De grootste roepers zijn meestal de mensen die niet gehinderd zijn door een grote kennis van het dossier. Ik weet welke rechtbank het is. Ik weet dat de rechter in eer en geweten heeft beslist binnen de strafvork die de wetgever voorziet. Een rechter moet ook roeien met de riemen die de wetgever hem geeft."