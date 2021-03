Oprah in gesprek met Harry en Meghan: de frustraties naar Britse kroon open en bloot, maar waarom nu? En waarom Oprah?

Het definitief doorbreken van de zakelijke band met The Firm, de "firma" zoals de werkende leden van de Britse koninklijke familie omschreven wordt, is ook makkelijker door de fysieke afstand. Er zit letterlijk een oceaan tussen The Royal Family en de hertog en hertogin van Sussex. Na enkele verhuizingen zijn Harry en Meghan in Montecito (in de VS, in Californië) beland waar ook het interview in hun riante tuin plaatsvond.



Oprah moest zich trouwens niet bepaald ver verplaatsen, want ze is met haar megaranch Promised Land een buurvrouw, net als acteur Orlando Bloom en zangeres Katy Perry. Harry en Meghan wonen in een omheind landgoed in de "betere" buurt, bekend voor haar privacy en strikte veiligheid, waar netwerken met de fine fleur van Hollywood tot de mogelijkheden behoort.