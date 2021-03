Arendonkenaar kaart gevaarlijke verkeerssituatie aan met eigen verkeersbord

Wie nu vanuit Ravels via De Lusthoven (N118) naar Arendonk rijdt, mag ter hoogte van het Congobos 70 kilometer per uur rijden. Op die plek komen echter veel kinderen spelen, zijn er tennisterreinen en is er de veelgebruikte fietsoversteekplaats aan het kruispunt met Biesputten. Een gevaarlijke situatie aldus Remy, en dat terwijl de bebouwde kom net voorbij de fietsoversteekplaats begint.

Als het aan Remy zou liggen, mag het verkeersbord dat het begin van de bebouwde kom aangeeft, gerust een honderdtal meter eerder staan dan waar het nu staat. Daardoor zouden voetgangers en fietsers kunnen oversteken op plaatsen waar auto's maar 50 kilometer per uur mogen rijden.

Remy kaartte de situatie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al eens aan, maar voorlopig is er nog niets aan de situatie veranderd. Daarom zette hij er dit weekend een eigenhandig gemaakt verkeersbord langs de weg dat het begin van de bebouwde kom aangeeft. Het bord er voorgoed laten staan, durft Remy niet. Hij vreest dat hij dan de politie wel eens aan de deur zou kunnen krijgen. Hij postte wel een aantal foto's van het nieuwe bord op sociale media en kreeg al heel wat reacties.

Ook de schepen van Mobiliteit, Luc Bouwen (CD&V), heeft de foto's al zien passeren. Hij heeft intussen laten weten dat hij komende donderdag een overleg heeft met de Provinciale Commissie voor Veiligheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Hij zal de situatie daar aankaarten en het voorstel van Remy op tafel leggen. Want De Lusthoven is een gewestweg en het is aan AWV om te beslissen of het bord van de bebouwde kom wel of niet verplaatst zal worden.



Volgens Remy Erpels doet een gelijkaardige situatie zich voor aan Hertevelden (N118). Ook daar ligt een fietsoversteekplaats net buiten de bebouwde kom. Hertevelden is de gewestweg tussen Arendonk en Retie. Remy hoopt dat de wegbeheerder ook daar het bord dat het begin van de bebouwde kom aanduidt, enkele meters opschuift.