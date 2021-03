Brusselse politie zet voortaan agenten in burger in om daders seksuele intimidatie op heterdaad te betrappen

Mensen, meestal vrouwen, op een ongepaste manier naroepen, uitschelden of lastigvallen, daar gaat het over. Sinds 2014 valt dat onder de seksismewet en is het dus strafbaar. Er staan straffen op tot een maand cel of een boete van 50 tot 1.000 euro.



Het probleem is dat bijna niemand ook aangifte doet. In 2019 waren dat er 71 voor het hele land. Ofwel weten slachtoffers niet dat ze een klacht kunnen indienen, ze kunnen de identiteit van de dader niet achterhalen of de feiten zijn moeilijk te bewijzen.

De Brusselse politie start nu met een project om daders op heterdaad te betrappen. Agenten in burger zullen op straat intimidatie kunnen vaststellen tegen zichzelf of tegen andere burgers. Zo willen de politie en het parket "de veiligheid en leefbaarheid in Brussel voor meisjes en vrouwen verhogen".